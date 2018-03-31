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Jeep, Rolling Stones’un Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Jeep, Rolling Stones’un Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en köklü otomobil markalarından Jeep, başka bir efsane olan Rolling Stones’un, Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, rock müziğin efsanesi Rolling Stones’un Avrupa Turnesi resmi sponsoru oldu. Rolling Stones, Stones-No Filter Turnesi kapsamında, 17 Mayıs ile 8 Temmuz tarihleri arasında, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da sahne alacak. Jeep tüm ürün gamıyla, konserlerin "yıldız misafiri" olacak.

İlk olarak 2014 yılında gerçekleştirilen “14 On Fire” Avrupa turnesiyle başlayan Jeep-Rolling Stones iş birliği bu yıl 3’üncü kez tekrarlanıyor. İki efsanenin bu iş birliği, tarafların ortak noktalarını da öne çıkarıyor. Rolling Stones rock müziğinde kusursuz sesi ile devrim yaparken, Jeep, 75 yılı aşkın süredir küresel bir SUV markası olarak özgürlüğü ve serüveni simgeliyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüm dikkatleri üzerine çeken yeni Wrangler ile Cherokee, Compass, Renegade ve Grand Cherokee modelleriyle boy gösteren Jeep, heyecan verici model ailesiyle konserlere katılan müzikseverlerin karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
jeep Rolling Stones

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