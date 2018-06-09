Jeep’ten hazirana özel fırsat

İSTANBUL (AA) - Jeep, Renegade modelinde sunduğu kredi fırsatı ve cazip ödeme seçenekleriyle yaz dönemine yeni bir Jeep modeliyle girmek isteyen otomobilseverler için fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SUV dünyasının efsanevi markası Jeep, Renegade modeli için haziran ayına özel bir kampanyayı hayata geçiriyor.

120 HP gücündeki 1,6 litrelik dizel motoru ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla dikkatleri üzerine çeken Jeep Renegade modelinde geçerli olan kampanya kapsamında 50 bin TL’ye kadar eşit ödemeli, 12 aya varan vadeyle kredi avantajı sunuluyor. Üstelik Jeep Renegade’de sunroof donanımı hediye edilirken, bu donanıma sahip olmayan Renegade modellerinde 5 bin TL’ye varan nakit indirimi desteği sağlanıyor.

Türkiye'de satışa sunulduğu günden bu yana büyük ilgi gören Jeep Compass’ta ise 100 bin TL’ye kadar 1,29 faizle 15 aya varan vadeyle kredi seçeneği devreye alınıyor. Efsanevi Wrangler ve Grand Cherokee modellerinde de yüzde 7 nakit indirimi bulunuyor.

