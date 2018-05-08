Jeneratörlerdeki enerji kaybını önlemek için proje geliştirdiler

Proje hakkında öğrencilerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz öğretmenleriyle Şanlıurfa'ya gidecekler. Orada da Güneydoğu illeriyle yarışacaklar. Anlamlı bir proje ve bu projenin dereceye gireceğine inanıyorum. İnşallah ilimize ve ülkemize faydalı bir proje olacaktır." dedi.

Öğrenciler, projeleri ile Şanlıurfa Harran Üniversitesinde gerçekleştirilecek, "2. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması"na davet edildi.

Projeyle jeneratörün stator kısmındaki sargıların bakır yerine süper iletken madde olan magnezyum diborür kullanılarak yapılmasıyla enerji kaybının önlenmesi amaçlıyor.

Okulda fizik öğretmeni Cengiz Can'ın tavsiyesiyle 11. sınıf öğrencileri Sadullah Eren ve Muhammed Emin Çelik, enerji santrallerinden daha fazla verim elde edip, üretimi arttırmak amacıyla proje hazırlamak için çalışma yürüttü.

Okul müdürü Nezir Çakar da Türkiye genelinde jeneratörlerde yüzde 5'lik kayıp kaçağın önlenmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, "Projeden çok umutluyuz. Öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum." diye konuştu.

Fizik öğretmeni Can, bu tür yarışmaların önemli olduğunu vurgulayarak, "Enerji verimliliğinin çok üst seviyelere çıktığı ülkemizde bunu sağlamalıyız. Dünyada enerji çok önemli. Bizim çalışmalarımız da bunun üzerine kurulu. Öğrencilerimizle ülkemize faydalı bir proje yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kar sağlamayı planlıyoruz"

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Muhammed Emin Çelik, projeyi hazırlarken baraja gittiklerini, elektrik mühendislerinden enerji kaybı ile ilgili bilgi aldıklarını, daha sonra böyle bir proje tasarladıklarını anlattı.

"Amacımız jeneratörlerdeki direnci sıfır yapıp verimliliği artırmaktır." diyen Çelik, tasarruf sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Sadullah Eren de "Yıllık yüzde 5'lik kaybı engelleyerek 713 milyon liralık kar sağlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

