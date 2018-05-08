HABER

Jeneratörlerdeki enerji kaybını önlemek için proje geliştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Siirt'te, 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin yardımıyla barajlarda kullanılan jeneratörlerde yüzde 5'lik enerji kaybını önlemek için hazırladıkları proje ile yarışmaya katıldı - Proje koordinatörü öğrenci Eren: - "Yıllık yüzde 5'lik kaybı engelleyerek 713 milyon liralık kar sağlamayı planlıyoruz"

SİİRT (AA) - Siirt'te, 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri, jeneratörlerdeki enerji kaybını önlemek için proje geliştirdi.

Okulda fizik öğretmeni Cengiz Can'ın tavsiyesiyle 11. sınıf öğrencileri Sadullah Eren ve Muhammed Emin Çelik, enerji santrallerinden daha fazla verim elde edip, üretimi arttırmak amacıyla proje hazırlamak için çalışma yürüttü.

İki ay süren çalışma sonucu öğrenciler öğretmenlerinin de desteğiyle "Süperiletken Stratorlu Jeneratör Sistemi Projesi"ni tamamladı.

Projeyle jeneratörün stator kısmındaki sargıların bakır yerine süper iletken madde olan magnezyum diborür kullanılarak yapılmasıyla enerji kaybının önlenmesi amaçlıyor.

Öğrenciler, projeleri ile Şanlıurfa Harran Üniversitesinde gerçekleştirilecek, "2. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması"na davet edildi.

Öğrenciler heyecanla 9 ilden 20 takımın katıldığı yarışmanın sonuçlanmasını bekliyor.

- "Projeden umutluyuz"

Proje hakkında öğrencilerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz öğretmenleriyle Şanlıurfa'ya gidecekler. Orada da Güneydoğu illeriyle yarışacaklar. Anlamlı bir proje ve bu projenin dereceye gireceğine inanıyorum. İnşallah ilimize ve ülkemize faydalı bir proje olacaktır." dedi.

Okul müdürü Nezir Çakar da Türkiye genelinde jeneratörlerde yüzde 5'lik kayıp kaçağın önlenmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, "Projeden çok umutluyuz. Öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum." diye konuştu.

Fizik öğretmeni Can, bu tür yarışmaların önemli olduğunu vurgulayarak, "Enerji verimliliğinin çok üst seviyelere çıktığı ülkemizde bunu sağlamalıyız. Dünyada enerji çok önemli. Bizim çalışmalarımız da bunun üzerine kurulu. Öğrencilerimizle ülkemize faydalı bir proje yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kar sağlamayı planlıyoruz"

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Muhammed Emin Çelik, projeyi hazırlarken baraja gittiklerini, elektrik mühendislerinden enerji kaybı ile ilgili bilgi aldıklarını, daha sonra böyle bir proje tasarladıklarını anlattı.

"Amacımız jeneratörlerdeki direnci sıfır yapıp verimliliği artırmaktır." diyen Çelik, tasarruf sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Sadullah Eren de "Yıllık yüzde 5'lik kaybı engelleyerek 713 milyon liralık kar sağlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!
MHP'nin seçim şarkıları belli oldu! MHP'nin seçim şarkıları belli oldu!
Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"2. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve K 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri Siirt

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı

Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.