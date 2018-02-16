LOS ANGELES (AA) - Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston ile Justin Theroux ayrıldı.

Çift, basın sözcüleri yoluyla Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, geçen sene sonunda 2,5 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını duyurdu.

Aniston ve Theroux, ilişkileri konusunda "daha fazla spekülasyon çıkmasını engellemek için" kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Oyuncu Aniston ile aktör, senarist ve yönetmen Theroux, 2012'de nişanlanmış, 2015'te evlenmişti.

Çocukları bulunmayan çift, 2012'de "Wanderlust" filminde birlikte çalışmıştı.