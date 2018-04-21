Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı Kuşadası’nda yapıldı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı Kuşadası’nda yapıldı. Toplantı kapsamında ayrıca Aydın ilinin jeotermal geleceğinin tartışıldığı bir de panel gerçekleştirildi.

Kuşadası Sealight Otelde düzenlenen panele Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, JKBB Bilim Danışmanları Dr. Mehmet Toros Özbek ve Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna katıldı. JKBB üyeleri ile çevrecilerin takip ettiği ve JKBB başkanı Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin yönettiği “Aydın’da Jeotermalin Geleceği” konulu konuşmacı olarak Buharkent Belediye Başkanı Erol, Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı ve bilim danışmanları Özbek ve Parlaktuna katıldı.

Panelin açılışında konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “ Zengin yer altı kaynaklarımızı kullanamıyoruz. Zengin yeraltı kaynaklarının fakir bekçileri gibi bir birimizle didişiyoruz. Aydın Jeotermal kaynaklarının zenginliği açısından dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada. İlimiz bir tarım, turizm ve jeotermal kenti. Bu 3 unsuru birbiriyle çalıştırmak, kullanmak zorundayız. Kuşadası ve Didim’deki otellerimiz kış aylarında kapalı. Eğer jeotermal kaynakları kullanırsak, turizmi 12 aya yaymış olacağız. Bunun önünde hiçbir engel yok. Tarımı jeotermal ile buluşturursak dünyanın ve Avrupa’nın en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezi olabiliriz " dedi.