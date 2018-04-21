Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı Kuşadası’nda yapıldı

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı Kuşadası’nda yapıldı. Toplantı kapsamında ayrıca Aydın ilinin jeotermal geleceğinin tartışıldığı bir de panel gerçekleştirildi.
Kuşadası Sealight Otelde düzenlenen panele Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, JKBB Bilim Danışmanları Dr. Mehmet Toros Özbek ve Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna katıldı. JKBB üyeleri ile çevrecilerin takip ettiği ve JKBB başkanı Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin yönettiği “Aydın’da Jeotermalin Geleceği” konulu konuşmacı olarak Buharkent Belediye Başkanı Erol, Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı ve bilim danışmanları Özbek ve Parlaktuna katıldı.
Panelin açılışında konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “ Zengin yer altı kaynaklarımızı kullanamıyoruz. Zengin yeraltı kaynaklarının fakir bekçileri gibi bir birimizle didişiyoruz. Aydın Jeotermal kaynaklarının zenginliği açısından dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada. İlimiz bir tarım, turizm ve jeotermal kenti. Bu 3 unsuru birbiriyle çalıştırmak, kullanmak zorundayız. Kuşadası ve Didim’deki otellerimiz kış aylarında kapalı. Eğer jeotermal kaynakları kullanırsak, turizmi 12 aya yaymış olacağız. Bunun önünde hiçbir engel yok. Tarımı jeotermal ile buluşturursak dünyanın ve Avrupa’nın en önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezi olabiliriz " dedi.
Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!
Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
DJ Avicii ölü bulundu!
Striptiz kulübünde şok olay!
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Okuyucu Yorumları 0 yorum