Erzincan Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda yenilenen jeotermal tesislerde sezon açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Halit Mutlu, Karabey Atıcı ve kurum müdürleri katıldı.
Burada bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “ Kaplıcalarımızın sezon açılışını gerçekleştirdik. 2016 yılında yenileyerek hizmete açtığımız Jeotermal Tesislerde geçtiğimiz yıllarda içerisinde dinlenme, giyinme ve duş kabinlerinin bulunduğu 12 havuz inşa atik. Son teknolojinin kullanıldığı havuzlarda ki su, 5 dakikada boşaltılıp doldurulabiliyor. Havuzların içerisindeki su miktarını da isteğe göre ayarlayabiliyoruz. Ayrıca burada 30 dekarlık bir alanda da çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Bunun yanında hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri ve sıra beklememeleri için 0446 0231 4424-25 numaralı telefonlardan randevu alabilirler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.
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