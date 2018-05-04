Jerada kentinde gösteriler yeniden başladı

VECDE (AA) - Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan madenci kenti Jerada'da bir süredir yapılmayan gösteriler, gözaltındaki aktivistlerin serbest bırakılması talebiyle yeniden başladı.

Kentin en büyük mahallerinden El-Menar'da toplanan göstericiler, "adil ve meşru" olarak tanımladıkları ve "kent halkına ekonomik alternatif sunulmasının" ilk sırada yer aldığı sosyal taleplerinin yerine getirilmesi yönünde slogan attı.

Göstericiler, gözaltındaki aktivistlerin serbest bırakılması taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle protestolarına yeniden başladıklarını ifade etti.

Fas yönetimi, 1998 yılında Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı. Kentte metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Kısa süreliğine duraklayan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Kentteki gösteriler, 14 Mart'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan ve bazı aktivistlerin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan çatışmaların ardından yine durmuştu.

