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Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 14:25 | Son Güncelleme

Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz, nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada 'Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Tek bir yatırımcıyla şuanda proje olmuyor. 50-100 yatırımcıyla ikna etmeye çalışıyoruz. Ortada bir eser var. Bu yok hükmünde sayılamaz' dedi. Duruşma salonunda bulunan mağdurlar bu sözler üzerine ‘Dolandıracağı yeni kişiler arıyor’ derken mahkeme raporlarını hazırlamayan bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Jet Fadıl lakaplı iş adamı Fadıl Akgündüz, Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut’un Caprice Gold ve Maldivler projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya dava kapsamında yaklaşık 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz ile bazı mağdurlar katıldı.

"30'A YAKIN DEVREMÜLK ALDIM"

Duruşmada dinlenilen müştekilerden Recep Türker, Bayrampaşa Caprice Gold projesinden, 2 evini, bir ticari taksisi olmak üzere toplamda 1 milyon 50 bin Euro vererek 30’a yakın devre mülk aldığını kaydetti. 9 ay boyunca kendisine sadece aylık 15 bin kira bedeli ödendiğini aktaran Türker, 2014 itibari ile de bu ödemelerin kesildiğini söyleyerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

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"BİZİM HİSSELERİMİZİN DE ELİMİZDEN ALINMA DURUMU OLABİLİR"

Dinlenilen müştekilerden Mustafa Çelik ise, 2011 yılında 12 adet 15’er günlük devre mülk sözleşmesi yaptığını söyledi.
Sözleşme karşılığında 1 milyon 200 bin TL verdiğini belirten Çelik, “Kira bedelini sadece bir yıl aldım. Daha sonra bu ödemeler kesildi. Devre mülk alan iki arkadaşımın hisselerine yönelik dava açıldı, Dava açan kişiler bu şirketten alacaklı olduğunu iddia eden şahıslardır. Burada bizim hisselerimizin de yok elimizden alınma durumu olabilir. Dava açan kişiler bunların adamları da olabilir” diye konuştu.

FADIL AKGÜNDÜZ'ÜN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Daha sonra söz alan müşteki avukatları da sanık Fadıl Akgündüz’ün tahliye olduktan sonra projeyi tamamlayacağı yönünde mahkeme huzurunda söz verdiğini ancak, müştekilerin mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek Akgündüz’ün yeniden tutuklanmasını talep etti.

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"DOLANDIRACAĞI YENİ KİŞİLER ARIYOR"

Mahkeme heyeti başkanının projedeki son durumu sorması üzerine Akgündüz, “Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Burada bazı yerli firmalarla görüştük. Yaz aylarında perakende satışa açacağız. Daha düşük fiyatlarla. Tek bir yatırımcıyla şuan da proje olmuyor. 50-100 yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyoruz. Yurtdışından yabancı yatırımcının olmasını biz de arzu ederdik. Ortada bir eser var. Bu yok hükmünde sayılamaz” diye konuştu.

Bunun üzerine salonda bulunan mağdurlar, ‘Dolandıracağı yeni kişiler arıyor’ diye tepki gösterdi.

RAPOR HAZIRLAMAYAN BİLİRKİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada herhangi bir yeni durumun ortaya çıkmadığı gerekçesiyle Fadıl Akgündüz’ün tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi. Bayrampaşa Caprice Gold projesinin gerçek bedelinin ortaya çıkarılması için belirlenen 2 bilirkişinin görevlerini yerine getirmeyerek rapor almadıkları gerekçesiyle bu bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme dosyaya yeni bilirkişi atanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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ADLİYENİN ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

Duruşmanın başlamasından önce, Jet Fadıl mağdurlarından oluşan bir grup adliye binasının karşısındaki meydanda bir araya geldi. Burada açtıkları pankartlar ve dövizlerle mağduriyetlerine dikkat çeken grup sloganlar atarak Fadıl Akgündüz’e tepki gösterdi.
Kalabalık adına yapılan açıklamada “Yıllardır bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Ve bir türlü bir sonuca ulaşamıyoruz. Çoluk çocuk dışarıda rezil oluyoruz. Yıllardır sürüyor bu. Çekirdek kadar yol alamıyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Halen daha devasa reklamlar yayınlıyor. Bizim yatırdığımız paralarla. Para yok deniliyor, para var” denildi.

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İDDİANAMEDEN

Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, ’Caprice Gold’ ve Maldivler’de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçun 349 kez işlendiğini belirterek, Akgündüz’ün 698 yıldan 2 Bin 443 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılmasını isteniyor. Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer alıyor. İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler’de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatılmıştı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler’deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulanmıştı.

İHA

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Fadıl Akgündüz dolandırıcı istanbul mahkeme Jet Fadıl

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
jet fadılı tebrik ediyorum bu angutlar kiminle dans ettiğini öğrenmişlerdir ama jet bu gün piyasaya çıksın yeni bir sürü kaz bulur buna da eminim
@tayfun_ergursel bencede, maldivlerin yerini bilmeyenler salakların maldivlerde tapuları varmış
@focus60 belliydi böyle olacağı siirtli jet fadıl diye yaz google amcaya sana neler anlatacak neler :D
türkiyede en karlı iş: din tüccarlığı gerekli malzemeler: şalvar sarık baston badem bıyık
Bu dolandırılanlara acımıyorum. Birine para vermeden önce bi araştırsınlar adam 21. yy ın en büyük dolandırıcısı. Devletide dolandırdı. Bi ara sarıkla geziyordu
"21.Yüzyıl dolandırıcısından bizi kurtar reis" dövizi ni görünce beni bi gülme aldı alemsiniz ya :)
@nasreddinhojda kimden kimi kurtarmalarını istiyolar dimi
Çok sevdiğim bir sözü burada yazmak istiyorum. İnekler olmasa sinekler nereden geçinecek.
BETER OLUN GERİ ZEKALILAR... ADAM BİR ALLAH, BİR KİTAP DEDİ... BU MALLAR DA HEMEN ATLADI... HER SAKALLIYI DEDEN Mİ SANDIN... GERÇEKTEN İHTİYACI OLAN BİRİSİ İSTESE VERMEZSİNİZ... HER ALLAH KİTAP DİYEN DÜRÜST MÜ? ETRAFIMIZDA ÇOK VAR.. GÖRMÜYORSAN SENİN MALLIĞIN...
iftira adamda mumin tipi var
bu milletin enayileri ve dolandırıcıları bitmez
adam yıllar önce milleti dolandırdı, bizimkiler onu millet vekili yaptı. demek ki bu ülkede dolandırıcılık yaparsan el üstünde tutulursun. şimdi millet ağlıyor bizi kandırdı, paramızı aldı bilmem ne. siz dua edin sizi mahkemeye vermiyor. ya mahkemeye gidip bunlar beni meşgul ediyor o yüzden projelerimi tanıtıp yatırımcı bulamıyorum dese maazallah hapislerde sürünürsünüz hapislerde... az yapıyor bize azzz
Şimdiden kazlar sıraya girmiş yolunmayı sabırsızlıkla ve huşu içinde bekliyorlar. Bu işe Cübbeli'ler çok kızacaktır.. Eee pasta durumu.
muhafazakar bir genç olarak defalarca uyardık bu kadar gerezek bir adama inanıp para teslim edenin bedeli elbet ağır olur bu namussuz şebek kıyafetine bile girer yeterki değirmen dönsün bu adama bunları söylerken bunu savunan seviyesiz küçük zavallı insanlarlada karşılaştık yahu müslüman bir delikten iki kere sokulurmu? bu adamın yaptıkları dolandırıcılıkları yazsak cilt cit kitap olur;birde serbestmiş bu nasıl bir dünya ve adalet?
salak salak salak salak lar ordusu
bu ülkenin denizyle kerizi bitmez
bu dolandıırılanlara zerre kadar üzülmüyorum bunlara müstehak.bu adamın ne mal olduğunu 20 senedir bütün dünya biliyorken sen kalkıp havadan para kazanma ümidiyle kendi elinle milyonlarını teslim etmişsin.yemeyenin malını böyle sahtekarlar çatır çatır yer siz de bu soğukta ortada dımdızlak dolanırsınız.bana 100 tl ver sana tapulu ev vereyim dese bile vermem bu adama bu saftirikler kanmışlar
Bizim millet Fadıl Parti kursun yine destekler.En azından %5 oy alır.
Gülmekten kırıldık gerçekten; "21.Yüzyıl dolandırıcısından bizi kurtar reis" pankartı açmışlar yaaaaa :)) inanılır gibi değil gerçekten :))))
ÖNCE BÜYÜK BİR GEÇMİŞ OLSUN DİYEYİM!!!JET FADIL KİMİ ÇARPIYOR BİLİYOR MUSUNUZ: UYANIK GEÇİNENLERİ! İNANIN Kİ,BU BOL SIFIRLI RAKAMLARI KAPTIRANLAR BİR GARİBE,İHTİYAÇ SAHİBİNE,MUHTAÇLARA TEK BİR KURUŞ VERMEZLER! BENDEN SÖYLEMESİ!VAR MISINIZ İDDİAYA?
ne salak insanlar var dolandırıcıdan kurtaracak hırsız arıyor
dindar dinini kendi yaşayan bilge insandır dinci de ahmaklara dini pazarlayıp yolunu bulan bilge kişidir
FADIL AKP TARAFINDAN KORUNUP KOLLANIYORR..HİÇ BİR ŞEY OLMAZ FADILA....
hala telefon ile dolandırılabilen paralarını kendi elleri ile veren insanlar varken, tabiki yine dolandırır. daha önceki dolandırmalarını bilmiyorlar mı bu kadar millet, muhtemelen zengin olacağız umuduyla girdi, aynı bitcoin gibi :) şaka bir yana devlet tabiki güçlü = zenginin arkasında olacak.. adalet nerdesinnnnn, he o taşındı buradan, numarada bırakmadı. neyse yapacak birşey yok..
Deniz feneri derneği tattiğiyle dolandırıyor.
Telefonda dolandırılan insanlar buna para verenlerden çok daha masumdur...
SİZ O PARALARIN ÜSTÜNE GÜZELCE SU İÇİN....
Dünyada ne kadar sinek varsa , o kadar da inek vardır. Faizden para kazanacağız diye bankerlere koşanlara, ucuz ev alacağız diye bu tiplere inananlara ve hesaplı araç almaya çalışanlara Allah akıl fikir versin. Her şeyin bir piyasa değeri var.Ha pahalısır , o zaman almazsın kardeşim. Ama iyi mal iyi para düsturundan gidecek olursak, bu tip insanlara İNANMAYACAKSINIZ. O kadar....
Ülkemizde o kadar sevilecek insanımız var ki ..bırakın Fadıl'ı milleti doya doya sevsin
hırsızlığın dolandırıcılığın kapkaçın araba hırsızlığının evlere girip altın para çalmanın bunu yapan hain şerefsizler korkmadan bu işi nasıl yapıyorlar kimden arka alıyorlar kanunlarmı yetersiz polis hakim savcılar FETÖCÜLER bunlar ne yazıkki bi yerlerden baya yardım alıyorlar caydırıcı ceza yok çete organize işler bunlardan sadece devlet hesap sorabilir onuda FETO ela almış ortaklar nerde kanunsuz parayla alakalı pis iş varsa yemin ederim FETÖ bağlantılı adamlar 15 TEMMUZDA GENEL KURMAYDA SİVİL KİŞİLER İMAM DİYE TABİR EDİLEN HAYİNLER YA ORADA NE İŞİ OLUR ONLARIN YASAK YERLER KARAKOLLARDA ÖYL
Ne diyon hacı sen!?
iftira atmayın, adam gerçek müslüman.
Bu ülkede dolandırıcı ve rüşvetçi nin sözünün geçtiği kadar hakim ve savcı nin sözü geçmiyor.
bu adam zamanında jest yaptı erdoğana siirt seçimlerinde bu adam milletvekili seçilmişti seçimde sahtekarlık var oylamada diye seçşm yeniden yapıldı erdoğan bagızsız aday olarak siirt en millet vekili yapıldı şimdi bu adam caprisgold ,u otagarın yanında yaptıgı otel hisseli olarak odaları sattı bizim arkadaşlarda aldı metre karaye döre segişiyor fiyatı hatta 12 ay kira bile alındı kardeşim kanmayın adam zorlamı veriyor ahmaklar adamda suç yok kardeşim alanda akıl yok derim adam ticaret yapıyor batmakta var çıkmakta başka yatırım yapsaydınız alan girizeklılar imza diye araba üretti adam mütiş
OOOOOOH NE GÜZEL 30 TANE DEVRE MÜLK ALIYORSUN SENDE TEFECİLİK YAPACAKTIN DEMEK DİNSİZİN HAKKINDAN İMANSIZ GELİR.YAŞA BE JET FADIL YEDİKLERİN HELAL OLSUN SANA
Dinci çok dolandırıcı gördü bu ülke. Fakat Jet Fadıl'dan daha yüzsüz ve cesaretlisini görmedi.
Kim olduğunu bile bile gidip parayı yatırın sonrada ağlayın. Ne güzel. Ne bekliyordunuz ki.
sana o yolu veren makama ne kazandırdın acep
hirsizlik meslek oldu.
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