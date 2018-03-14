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Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 08:11 | Son Güncelleme

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kadının hayatını kaybettiği uçak kazası hakkında yapılan çirkin yorumlar için "Şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kadının hayatını kaybettiği jet gazasıyla ilgili yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetmişti.

Korkunç kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırmış hayatını kaybedenler hakkında çirkin ifadeler kullanılmıştı. Kazada hayatını kaybedenler hakkında yapılan yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü de rahatsız etti.

"YAPILAN YORUMLARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü niyetli yapılan yorumlara tepki gösteren Cübbeli Hoca "Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dinen, ahlaken ve vicdanen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Okuyucu Yorumları 14 yorum
CÜBBELİ ADAMDIR GERİSİ YALANDIR
İnsan zengin olunca yaptığı herşey mübah oluyor.
@mfuzar --- Herkes kendinden sorumludur. Bu onların yaşam tarzı ise kimseyi ilgilendirmez. Diğer kısmı da Allah bilir, biz kullara düşmez. Allah rahmet eylesin...
insanları anlamıyorum. tamam iyi olmuş iyiki ölmüş gebersin demek ayıptır insanlığada yakışmaz ancak sırf zengin ve özel uçağıyla öldü diye bu kadar insanlık duyarı kasılmamalı.. dün 18 kişi can verdi trafik kazasında bu kadar duyar kasan kişi var hangisi umursadı ? insanlıkdan dem vurmak için illa zengin birisinin mi ölmesi lazım normal vatandaş ölünce insanlık duymuyormu ?
Kardeşim birazda medyanın suçu var insanları kışkırtıyor Dubaiden tatilden dönenlerin olduğu uçak düştü değilde bekarlığa veda partisinden dönüyolardı diye haber yaparsanız olacağı buydu
@serkanaydogar ---EN MANTIKLI YORUM BU İŞTE TAMAMEN ŞEREFSİZ KAHPE BASININ İŞİ gaz veriyor deseki özel bir şirkete ait uçak dubaiden gelriken iranda düştü maelsef 11 can hayatlarından oldu bitti.bu kadar insanlar nerden geliyormuş neden geliyormuşu sormucak ki niye sorsun vah dicek yazık oldu gencecik insanlar dicek Allah rahmet etsin deyip bitirecek.basın gazı veriyor zaten ülkenin akp sayesinde günden güne cehalet ilimsizlik bilgisizlik artıyor sözde muhafazakar parti yönetiyor ama insnalarda iman zayıflığı edep haya yoksunluğu kat kat artmaya başladı çünkü akp dindar parti falan değil .
şu hocayım diye geçinen ne kadar şovmen varsa hepsinin proğramlarının yasaklanması lazım!!! camilerimiz var arakadaşlar orada çok da tecrübeli imamlarımız var en önemliside kuranı kerimin ilk sayfasında OKU yazar bu ve bunlar gibi şovmenlere müslümanların ihtiyacı yok !!!
İşin Ucunda Para olmasa "hepsi Münafık, zındık senin neyine bekarlığa veda partisi , cehennem direkleri" şeklinde ithamlarda bulunurdun. 3 kağıtçı herif.
ulan biri de çıkıp toplumu açlık sınırının altında ücret almaya mahkum edenleri kınasın be! tamam sevinmedik ama toplumdaki gelir dağılımı bu kadar adaletsizken bu zevk sefayı da sorgulamadan edemiyor insan. en ufak bi eleştiri yapınca da ahlaksız, vicdansız oluyoruz oh ne ala..
komedyen bu ne dusunecem daha yaaa cem yilmazin rakibi bu
Yazık ya bukadar insan okmayı bile beceremiyorsunuz kimene ya zenginlik fakirlik gencecik insanlar ölmüs bu çirkin yorumları yapan insanlar sizin kızınız kardeşinizde olabilirdi günahlar sevapları allah sorgular çirkin yorumlar yapanlar siz kendi insanligınızı sorgulayın önce
@bulut_hasan_1982 zaten sorguladi babasi parayi nasil kazandi .ve acisi cocugundan cikti demekki ah almis
birgün hepimiz öleceğiz ama hrıstiyanlık inancı gibi iyilerin cennete kötülerin cehenneme zannedenler iman ve ibadetolmazsa istersen dünyanın en iyi insanı ol
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM
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