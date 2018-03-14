Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kadının hayatını kaybettiği jet gazasıyla ilgili yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetmişti.
Korkunç kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırmış hayatını kaybedenler hakkında çirkin ifadeler kullanılmıştı. Kazada hayatını kaybedenler hakkında yapılan yorumlar Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü de rahatsız etti.
"YAPILAN YORUMLARI ŞİDDETLE KINIYORUM"
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü niyetli yapılan yorumlara tepki gösteren Cübbeli Hoca "Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili 'Allah bunlara rahmet etmesin' demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dinen, ahlaken ve vicdanen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.
CENTCOM Komutanı Votel’den Türkiye açıklaması
Güvenlik uzmanı Ağar: Teröristlerin amacı Anadolu’yu işgal etmek
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!
'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 14 yorum