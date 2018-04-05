Jet kazasında ölen nişanlısının fotoğrafını dövme yaptırdı

Lübnanlı iş adamı Bassam Houssami, İran’da düşen jette hayatını kaybeden nişanlısı Aslı İzmirli’nin fotoğrafını vücuduna dövme yaptırarak ölümsüzleştirdi. İş adamı Bassam Houssami’nin bir arkadaşı ise dövmenin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

İş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ı ve arkadaşlarını taşıyan jet İran’da düşmüş ve kazada 11 kişi hayatını kaybetmişti. Düşen jette Lübnanlı iş adamı Bassam Houssami’nin nikah masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısı Aslı İzmirli de vardı. Nişanlısının ölümünden sonra zor günler geçiren Houssami, İzmirli’nin fotoğrafını vücuduna dövme yaptırarak ölümsüzleştirdi. Houssami’nin bir arkadaşı ise dövmenin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Houssami’nin arkadaşı paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Bugün size fedakar, vefakar, derin, engin, ulvi, yüce ve büyük bir aşk hikayesi anlatacağım. Sevgi; çok önemli özel, evrensel bir değerdir. İnsanı huzurlu, motive, memnun ve mutlu eder. Sevgi; her şeye duyulabilir. Canlı, cansız, dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, soyut veya somut bir sürü şeyi sevebilirsiniz. İnsanı, hayvanı, toprağı, denizi, suyu, havayı, kadını, erkeği, aileyi, kediyi, köpeği, parayı, arabayı, lüksü, deliliği ve daha binlerce yazabileceğim elle tutulur veya tutulmaz sürüyle şeyi seversiniz, sevebilirsiniz. Arkadaş ve eş seçerken önce sevebilir miyim diye bakarsınız. Severseniz hayatınız güzelleşir. Evlilik; çok önemli toplumsal, sosyal ve tarihsel bir kurumdur. İnsanın tabiatına uygun olup olmadığının tartışılması bir yana, kimilerince önemsizken, insanların çoğu için önemlidir. O nedenle eşiniz olacak insanın önce sevgili olması, aslında herkes için deneme, sınama, gözlemleme, özümseme, yargılama yani bir sınav sürecidir. Sınav sonunda sevgiliniz, sözlünüz veya nişanlınız geçer not almışsa evlenerek yeni bir başlangıca geçersiniz. Bu süreçte çoğunlukla olmasa da aşk azda olsa vardır. Azdır çünkü, herkese nasip olmaz aşk. Zordur, zahmetlidir, hesabı, kitabı, tedavisi yoktur. Kimine göre deliliktir, kimine göre uğruna ölünecek bir tutku veya aklın durduğu bir duraktır. Gözü kördür, mantığı, kuralı, sınavı yoktur aşkın... aşk; pervasızca, cesurca, körü körüne, anlatılamadan yaşanır. Nişanlanıp evlilik hazırlıkları yaparken, elim bir kazada kaybettiğiniz sevgilinizin, nişanlınızın sevgisini yüreğinize hapsedip, başını omzunuzda, yüzünü kolunuza nakşettiğiniz, yaşam boyu taşıyacağınız nakıştır aşk. Mezara ellerinizle koyduğunuz sevgilinizin bedeninden ruhunu içinize çekerek, gelecek kaygısı taşımadan bir bütün olma halidir aşk. Aşk tılsımdır, yücedir, ulvidir. Sonunu düşünmeden yaşanan, hiçbir kalıba sığmayan bir duygudur.. aşk, Bassam’ın Aslı’yı içselleştirme halidir. O yüzden aşıklar ve aşk ölmez, sonsuza dek yaşanır.. tıpkı Aslı’yla Bassam gibi.”