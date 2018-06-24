Jimmy Durmaz'a sosyal medyadan ölüm tehditleri ve ırkçı saldırı

STOCKHOLM (AA) - İsveç Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz'a yönelik, Almanya maçının ardından sosyal medya hesabından ölüm tehditleri ve ırkçı söylemler içeren yorumlar yapıldı.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki F Grubu ikinci maçında Almanya, İsveç'i Tony Kroos'un 90 artı 5'te attığı frikik golüyle 2-1 mağlup etti.

Frikik faulüne neden olan İsveç'in 34 yaşındaki futbolcusu Jimmy Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından adeta linç edildi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Durmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa ırkçı söylem ve ölüm tehditleri içeren 3 bine yakın yorum yapıldı.

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Irkçı söylemler içeren yorumlara en büyük tepki, Durmaz'ın takım arkadaşlarından geldi.

İsveç'in forvet oyuncusu John Guidetti, Durmaz'a sahip çıkarak, ''Durmaz'a yapılan yorumlar aptalca. Sahada bulunduğu süre içinde en iyisini yapmaya çalıştı. Şansız bir frikiğe neden oldu, o frikik de dramatik bir şekilde gol oldu.'' değerlendirmesinde bulundu.