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Joan Baez İstanbul'da son kez konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Folk müzik sanatçısı Joan Baez, "Fare Thee Well Tour 2018" kapsamında Türkiye'deki son konserini verdi

İSTANBUL (AA) - Folk müziğin usta isimlerinden Joan Baez, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı, "Fare Thee Well Tour 2018" kapsamında Türkiye'deki son konserini verdi.

Gerçek hayat ile kendi sanatsal görüşünü müziğine katarak tarihe tanıklık etmiş folk müzik efsanesi olarak bilinen Baez, konserde aralarında "Donna Donna", "Diamonds and Rust"ve "House of The Rising Sun"ın bulunduğu parçalarının yanı sıra, "Whistle Down The Wind" adlı yeni albümünden de eserler seslendirdi.

Konserde ayrıca Baez, Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" adlı şiirini ve Zülfü Livaneli'nin "Yiğidim Aslanım" türküsünü de söyledi.

- "Türkiye dünyadaki en insani ülkelerden"

Sanatçı, Meksikalı göçmenler için kaleme aldığı "Deportees" şarkısını seslendirmeden önce "Sıradaki şarkı mülteciler için, biliyorum ki Türkiye bu anlamda dünyadaki en insani ülkelerden. Benim ülkemde ise durum berbat. Aileleri birbirinden ayırıyorlar." dedi.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın kendisine eşlik ettiği konserde Baez, şarkılarındaki duyguların barışın olduğu başka bir dünyayı yansıttığını ifade etti.

Pasion Turca organizasyonuyla yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan ünlü sanatçının konserine sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Bugüne kadar birçok ülkede konser veren Baez, Türkiye'de 1988, 1989, 1993, 2004 ve 2015 yıllarında da sahne almıştı.

Joan Baez İstanbul'da son kez konser verdi

- Folk müzik sanatçısı Joan Baez, "Fare Thee Well Tour 2018" kapsamında Türkiye'deki son konserini verdi

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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez İstanbul'da konser verdi

Joan Baez İstanbul'da konser verdi
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Joan Baez

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