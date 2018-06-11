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Joe Satriani ile Pentagram aynı sahneyi paylaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 18:11 | Son Güncelleme

Joe Satriani ile Pentagram aynı sahneyi paylaşacak

İSTANBUL (AA) - BKM organizasyonuyla düzenlenen konser serisi, "İstanbul Blue Night" kapsamında rock müziğin önemli isimleri müzikseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinlik, ünlü gitar virtüözü Joe Satriani'nin konseriyle başlayacak.

Satriani, yeni albümü "Beyond the Supernova"nın ardından çıktığı dünya turnesi kapsamında, 27 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Konserde, Satriani'nin sergileyeceği sahne performansının özel konuğu ise Türk heavy metal müziğinin önemli temsilcisi "Pentagram" grubu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
"İstanbul Blue Night" Joe Satriani

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