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Joe Satriani konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 23:29 | Son Güncelleme

Joe Satriani konser verdi

İSTANBUL (AA) - Rock müzisyeni Joe Satriani, İstanbul Blue Night konserlerinde hayranlarıyla buluştu.

BKM organizasyonuyla düzenlenen konser serisinin ilki KüçükÇiftlik Park'ta gitar virtüözü ve rock müzisyeni Joe Satriani'nin konseriyle başladı.

Ön grup olarak konser öncesinde sahne alan Türk heavy metal grupları Pentagram ve Oceans of Noise performanslarını sergiledi.

Mart ayında çıkardığı yeni albümü "Beyond the Supernova"nın ardından çıktığı dünya turnesi kapsamında, sahne alan olan Joe Satriani ise sahne performansıyla dinleyicilerin ilgisini topladı.

İstanbul Blue Night konserleri, Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Galliger, İngiliz alternatif rock grubu Starsailor ve Imagine Dragons ile devam edecek.

Joe Satriani konser verdi

Joe Satriani konser verdi

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Joe Satriani konser verdi

Joe Satriani konser verdi
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Joe Satriani konser verdi

Joe Satriani konser verdi
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Joe Satriani konser verdi
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Joe Satriani konser verdi

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Joe Satriani konser verdi

Joe Satriani konser verdi
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Joe Satriani konser verdi

Joe Satriani konser verdi
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Joe Satriani konser

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