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JÖH ve drone destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Bursa ve Yalova'da düzenlenen operasyonda 59 kişi gözaltına alındı

Bursa ve Yalova'da, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve drone destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu takibe alınan 24 uyuşturucu satıcısının ikametlerini belirledi.

Bursa'nın Orhangazi, İznik, Gemlik ve Yıldırım ilçeleriyle Yalova'da JÖH ve drone destekli 120 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" ile "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 24'ü uyuşturucu satıcısı 59 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Bursa drone JÖH operasyon uyuşturucu Yalova

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