JÖH ve PÖH'ler 'Afrin' yolcusu

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, sınır bölgesine sevkıyat sürdürülüyor. Bugüne kadar bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında, sınır bölgesine Türkiye’nin çeşitli illerinden JÖH ve PÖH timleri sevk ediliyor. Bölgeye gönderilen timler, harekât kapsamında, Afrin bölgesinde ’meskûn mahal’ operasyonlarına katılacak.

KRİTİK NOKTALAR; CİNDERES VE RACO

Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu belirtilen Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler, ’Zeytin Dalı harekâtının 32’nci gününde kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köy de harekat kapsamında teröristlerden temizlendi. Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi için yeni hazırlıklar yapıldığı da bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timleri, Cinderes ve Raco beldelerinde olabilecek ’meskun mahal’ operasyonlarına katılmak için sınır bölgesine sevk edilerek, hazır bekletilecek.