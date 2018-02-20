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JÖH ve PÖH'ler 'Afrin' yolcusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 18:15 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan ’Zeytin Dalı harekâtı’ kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinden Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, sınır bölgesine sevk ediliyor. Jandarma ve polis özel harekât timlerinin harekât kapsamında, Afrin bölgesinde ’meskûn mahal’ operasyonlarına katılacağı belirtildi.

TSK tarafından 20 Ocak’ta, Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, sınır bölgesine sevkıyat sürdürülüyor. Bugüne kadar bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında, sınır bölgesine Türkiye’nin çeşitli illerinden JÖH ve PÖH timleri sevk ediliyor. Bölgeye gönderilen timler, harekât kapsamında, Afrin bölgesinde ’meskûn mahal’ operasyonlarına katılacak.

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KRİTİK NOKTALAR; CİNDERES VE RACO

Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu belirtilen Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler, ’Zeytin Dalı harekâtının 32’nci gününde kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köy de harekat kapsamında teröristlerden temizlendi. Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi için yeni hazırlıklar yapıldığı da bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timleri, Cinderes ve Raco beldelerinde olabilecek ’meskun mahal’ operasyonlarına katılmak için sınır bölgesine sevk edilerek, hazır bekletilecek.

Harekat kapsamında Adıyaman, İzmir ve Kocaeli’den JÖH ve PÖH timleri, ’meskun mahal’ operasyonları için Afrin’e gitmek üzere sınır kentlerine gönderildi.

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JÖH VE PÖH’ÜN BAŞARILI OPERASYONLARI

JÖH ve PÖH timleri, hendek operasyonları sırasında Diyarbakır’ın Sur ilçesi, Şırnak’ın Silopi, Cizre ve İdil ilçesi, Mardin’in Derik, Dargeçit ve Nusaybin ilçesi ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ’meskun mahal’ operasyonlarını başarıyla tamamlamıştı.

GÜVENLİK KORUCULARI DA KATILIYOR

Öte yandan Diyarbakır’ın Kulp ve Ergani ilçesinde görev yapan 64 güvenlik korucusu, Suriye’nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürülen, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere uğurlandı. Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 28 güvenlik korucusu, Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak Arfin’e gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, askeri erkan ve güvenlik korucularının ailelerinin katıldığı uğurlama töreninde kurban kesilerek, ’Güzel vatanımız için her an ölmeye hazırız’, ’Önce vatan’ sloganları eşliğinde 28 güvenlik korucusu uğurlandı.

Kulp ilçesinden de terörle mücadele kapsamında görev yapan 36 güvenlik korucusunun ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere ilçeden düzenlenen törenle uğurlandığı belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
JÖH PÖH Afrin

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
şu dua eden personel resmi 15 yıl önce olaydı, laikliğe ve çağdaş demokrasiye aykırı diye hepsi atılmıştı, irticacı diye haklarında da davalar açılmıştı.
@ayrla25 Müslüman Türk Milletinin Ordusu ,birilerini KUDURTMUŞ yine Kudursunlar..sıkıntı yok)))
@ayrla25 haddını bıl allah allah dıe gıderdık bız dune kdr karsısnda domldıgnz hocanızda sızın gıbı dıordu noldu bacılarınız halkın tepesıne bomba yagdırdı turk mılletının vergısıylen
Afrin'deki teröristlerin işi bitti. Tsk'mızın gözbebeği özel timlerin karşısında ölmek, teslim olmak ve kaçmaktan başka çareleri yok.
Allah im askerimize polisimize yardım eyle içinizdeki kansızlari da islah eyle..
hkn_mert __1995 çokmu sevindirik olduydun Esed in itleri yoldaşlarınızın yardımına geldi diye. Afrine adımlarının atar atmaz mıhlamış ASLANLAR)) )))) Hadi şimdi sen git afrine )) "esedle görüşün" diyen KEMALIDA AL YANINA ,BERABER GİDİN.. Esedle görüşün ikiniz)) belki gitmişken hendekçi arkadaşlarınıza yardımda edersiniz..
allah yardımcıları olsun
Allah cc yardımcımız olsun siz ne kutlu ne mutlu ne sanli bir ümmetsiniz.
Allah çocuklarımızı korusun. Evlerine dönsünler sağ salim inşallah
Daha nereye gidiyorsunuz?Toprakların gerçek sahibi geldi.Bizim için en hayırlı olan budur.Esad kendi pisliğini kendisi temizlesin.Bakın Hafız Esad'da zamanında kürtlere çok sert davranıyordu.Tıpkı Saddam gibi.Onun içinde bu kürtlerin Irak ve Suriye'de gıkları çıkmıyordu.Ne zaman yönetim zayıfladı o zaman bu kürtler oralarda da hemen azdılar.Türkiye kürtlere gerekli baskıyı yapsaydı ne pkk olurdu ne ypg.Ben eminim Esad biraz daha otoriteyi sağlasın çok kürt kellesi keser.Kürt dediklerim sadece pyd pkk ypg değil.bildiğin kürt.derhal ülkemizdeki suriyelileri esada yollayıp bu işi bitirelim
askerin iyi savaşını makbuldür, iyi dua okuyanı degil
@ferdagoksel meraklanma koçum bir dua bin nisbeti defeder bu asker oraya gidiyorsa zafer bizimdir insallah.
@ferdagoksel ikiside makbuldur mallıgın luzumu yok
@ferdagoksel Dua okumayı bilmeyenler, genelde “asker kaçağıdır”
ŞANLI ASKERİMİZ POLİSİMİZ VE DEVLETİMİZE KARŞI GENE DÜNYA BİR OLDU BİZE KARŞI HEM SİLAHLI HEMDE SİLAHSIZ MÜCADELE EDİYOLAR AYNI KURTULUŞ SAVAŞI GİBİ DURUM RABBİM YARDIMCILARI OLSUN ASLANLARIMIZIN
hendek farelerine sorun üç harflileri...
Yüce Allah'ım Mehmetçiğimiz sağ salim evlerine Analarına, Babalarına Eş ve çocuklarına sapa sağlam dönmeyi nasip et. Allah yardımcıları olsun. :((((
size kimlik vermeyen her gün 3 5 tanenizi asan esadın bir tarafını öpecek kadar mı korkuyorsunuz ??? biz merhametliyiz biz adiliz korkmayın bu kadar TÜRK ün gücü kadar merhameti de vardır teslim olun canınız yanmasın !!!! esat abd bunlar kurtarmaz sizi
İtibarımız zedelendi. Ruslar sattı,iranlılar sattı, abd’liler sözlerinde durmadı. Türkiye bölgede kendi otonomisiyle hareket etmeyip birilerine bel bağlarsa, birilerine danışmadan operasyon yapmazsa bu düzende daha çok dalga geçerler aklımızla
Ya Allah Bismillah Allahu Ekber !
Kafaya koymuşlar savaştıracaklar Türkiyeyi, bu başlangıç, kim kimle savaşıyor kim kimin dostu kim kimin duşmanı beli olmıyor. Siyonist emperyalist plan böyledir işte, savaşacaksın fakat neden? bilmiyeceksin. ortam yaratılar, bir kaç bomba hatay, siirt reyhanliye atılar ortam yaratıldı buyur savaş, dün PYDye kariı bugun Süriye orudsuna karşı yarın Rus, ABD ordularına karşı. fakat bir gerçek var biz onlar gibi değiliz dikatli olalım, onlar planlı çalışır ABD 9 yıldır Süriyede savaş çeviriyor, biri çok ülke ve grüpp yönetir savaştırır sözü etkin ama bir Tane YANKE kayıp etmemiş henuz.
Allahım askerlerimizi korusun ayağınıza taş değdirmesin ayrıca 3 harfliler candır can .
insanın gözleri doluyor guru duyuyıruz askerimizle polisimizle ve TÜRK HALKINLA biz böğle olursak bizi kimse devremez ALLAH'ın izniyle
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