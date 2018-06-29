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JÖH ve PÖH'ler Bengi'yi katledenleri arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:12 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin terör örgütü PKK mensuplarınca katledilmesi olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için JÖH ve PÖH'lerin hava destekli operasyonu sürüyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin terör örgütü PKK tarafından katledilmesinin ardından başlatılan operasyon devam ediyor.

İlçenin Çiftlik köyü Türkmen mezrasında yaşayan Mevlüt Bengi'nin Yaygınyurt köyü kırsalında teröristlerce elektrik direğine bağlandıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu soruşturma çerçevesinde, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve olayla ilgileri olan zanlıların yakalanması amacıyla bölgeye Ağrı'dan jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timleri sevk edildi.

Bölgede operasyonu sürdüren JÖH ve PÖH'lere Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı da helikopterler ile destek veriyor.

Timlerin, Bengi'nin öldürüldüğü alan başta olmak üzere ilçe merkezi ve kırsal kesimde gerçekleştirdiği operasyonda olaya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bengi'nin naaşı ise yakınlarınca Türkmen mezrasında toprağa verildi.

- Olayın geçmişi

Türkmen mezrasında bakkal işleten Mevlüt Bengi, 26 Haziran Salı günü, Yaygınyurt köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce elektrik direğine bağlandıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmüştü.

Bengi, 24 Haziran seçimlerinde ilçenin Çiftlik köyünde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirilmiş ancak bu görevi yedek sandık müşahidi yerine getirmişti. Bengi'nin cesedinin yanında terör örgütü PKK mensuplarınca yazılan "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür." yazılı not bulunmuştu.

Bengi'nin öldürüldüğü günden itibaren bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiş, güvenlik güçlerince olayın faillerinin bulunması için operasyon başlatılmıştı.

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