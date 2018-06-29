JÖH ve PÖH'ler Bengi'yi katledenleri arıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin terör örgütü PKK tarafından katledilmesinin ardından başlatılan operasyon devam ediyor.

İlçenin Çiftlik köyü Türkmen mezrasında yaşayan Mevlüt Bengi'nin Yaygınyurt köyü kırsalında teröristlerce elektrik direğine bağlandıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu soruşturma çerçevesinde, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve olayla ilgileri olan zanlıların yakalanması amacıyla bölgeye Ağrı'dan jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timleri sevk edildi.

Bölgede operasyonu sürdüren JÖH ve PÖH'lere Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı da helikopterler ile destek veriyor.

Timlerin, Bengi'nin öldürüldüğü alan başta olmak üzere ilçe merkezi ve kırsal kesimde gerçekleştirdiği operasyonda olaya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bengi'nin naaşı ise yakınlarınca Türkmen mezrasında toprağa verildi.