Johan Elmander futbolu bıraktı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın eski oyuncularından İsveçli milli futbolcu Johan Elmander,aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
İsveç İkinci Futbol Ligi takımlarından Örgryte'de forma giyen 36 yaşındaki Elmander, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün benim için kenara çekilip gelecek jenerasyona yol verme zamanı. Öncelikle bu yolda benimle olan aileme, kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. Bu macerayı yaşadığım için gururlu ve şükran doluyum. Şimdi geleceğe bakma zamanı." ifadelerini kullandı.
Profesyonel kariyerine 1997-1998 yıllarında İsveç'in Holmalund takımında başlayan Johan Elmander, Örgryte, Feyenoord, Djurgarden, NAC Breda, Brondby, Toulouse, Bolton takımlarının ardından Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda 2 sezon forma giyen İsveçli oyuncu 2 şampiyonluk yaşadı.
İsveç Milli Takımı'nda 85 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, 20 gol kaydetti.
(AA)
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