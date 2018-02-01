John Bostock, Bursaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Fransa'nın Lens kulübünden İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock'u kadrosuna dahil etti.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bostock ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Bostock'un, Acıbadem International Hastanesi‘nde sağlık kontrolünden geçtiği ve ardından kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
(AA)
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