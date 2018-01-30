John Wall ameliyat edilecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards, all-star oyun kurucusu John Wall'un dizinden ameliyat edileceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sol dizindeki sakatlık yüzünden Atlanta Hawks karşısında sahaya çıkmayan Wall'un, ameliyat olacağı belirtildi.
Bu sezon 37 maçta 19,4 sayı ve 9,3 asist ortalamaları yakalayan Wall'un dönüş tarihinin, operasyon sonrası netlik kazanacağını ifade edildi.
ABD basını ise bu tip sakatlıklarda iyileşme süresinin 6-8 haftayı bulduğunu paylaştı.
Bu, 27 yaşındaki basketbolcunun, 19 Şubat'ta Los Angeles kentinin ev sahipliği yapacağı 67. NBA All-Star maçında oynayamayacağı anlamına geliyor.
(AA)
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