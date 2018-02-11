Johnson, Suu Çii ile görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya geldi.

Asya turu kapsamında Myanmar’da bulunan Johnson, Suu Çii ile görüşmesinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Suu Çii’ye dün ziyaret ettiği Bangladeş’teki Arakanlı Müslüman mültecilerin durumunu ve bunların geleceği konusundaki "derin kaygılarını" aktardığını belirten Johnson, "Arakan’daki şiddet olaylarıyla ilgili olarak Myanmar yetkililerinin tam ve bağımsız bir soruşturma yürütmesinin ve insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerden hesap sorulmasının öneminin altını çizdim." diye konuştu.

Johnson, Arakan Müslümanlarının topraklarına geri dönmesi için acilen güvenli koşulların yaratılmasının önemine değindiğini, toprağına dönenlere de temel haklarının gözetileceği teminatının verilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

Bakan Johnson, Suu Çii’nin 70 yıldır süren Arakan sorununa barışçıl bir çözüm bulunması için yapılan gayretleri de teşvik ettiğini vurguladı.