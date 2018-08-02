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Joker deşifre olunca camdan atladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ehliyet sınavı öncesinde bir adayın yerine sınava girmek isteyen joker aday açığa çıkınca camdan atlayıp bacaklarını kırdı.

Görevlilerin joker aday M.B.(22)'yi tespit etmesi ardından polisten kaçmak isteyen joker aday, sınavın yapıldığı binanın penceresinden atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayan M.B.'nin iki bacağı kırılırken, topuğunun da zedelendiği öğrenildi.

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Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda yaşanan olayla ilgili yetkililerden edinilen bilgilere göre; Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda sınava girecek adaylar arasında kimlik kontrolünde başkasının yerine girmeye çalışan bir joker aday tespit edildi. Adana'da bulunan özel bir sürücü kursu'nda eğitim gören ve sınav için yapılan kontrolde sınava girmesi gereken aday A.A (18)'nın yerine sınava girmeye çalışan M.B.(22) yapılan kontrolde tespit edildi.

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M.B. polisten kaçmak için Halk Eğitim Merkezi binasının giriş katındaki pencereden bodrum kattaki merdivenlere atladı. Atlama sonucunda iki bacağı kırılan ve topuğu zedelenen M.B. polis gözetiminde Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.B. ile ilgili gerekli işlemlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma ehliyet sınav

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