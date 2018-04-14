Ju-Jitsu Uluslararası Semineri’ne Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliği yaptı

Dünya Ju-Jitsu Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Ju-Jitsu Uluslararası Semineri, Beylikdüzü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dünya Ju-Jitsu Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 13-16 Nisan Ju-Jitsu Uluslararası Semineri’ne, Beylikdüzü ev sahipliği yaptı. 8 farklı ülkeden katılımın olduğu seminerde; ju-jitsu savunma sanatının önemli eğitimcileri ile minik ve genç sporcular, Aydın Örs Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Kapanış seremonisine katılan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm sporcuları tebrik ederek “Uzak Doğu sporlarında kaybeden yoktur, birbirine sarılmak ve saygı duymak vardır” dedi.

Seminere 150 sporcu katıldı

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, “Belçika, Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan, İngiltere, İtalya, Sırbistan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu 8 ülkenin katılımı ile 33 üst düzey eğitimcinin eğitim verdiği, toplamda 150 sporcu ile yapılan seminere belediyemiz ev sahipliği yapıyor. Tüm sporcularımıza hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.