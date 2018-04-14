Ju-Jitsu Uluslararası Semineri’ne Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliği yaptı

Dünya Ju-Jitsu Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Ju-Jitsu Uluslararası Semineri, Beylikdüzü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Dünya Ju-Jitsu Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 13-16 Nisan Ju-Jitsu Uluslararası Semineri’ne, Beylikdüzü ev sahipliği yaptı. 8 farklı ülkeden katılımın olduğu seminerde; ju-jitsu savunma sanatının önemli eğitimcileri ile minik ve genç sporcular, Aydın Örs Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Kapanış seremonisine katılan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm sporcuları tebrik ederek “Uzak Doğu sporlarında kaybeden yoktur, birbirine sarılmak ve saygı duymak vardır” dedi.
Seminere 150 sporcu katıldı
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, “Belçika, Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan, İngiltere, İtalya, Sırbistan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu 8 ülkenin katılımı ile 33 üst düzey eğitimcinin eğitim verdiği, toplamda 150 sporcu ile yapılan seminere belediyemiz ev sahipliği yapıyor. Tüm sporcularımıza hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.
Başkan İmamoğlu, minik sporcuları merakla izledi
Gün boyu gösteri ve maçların düzenlendiği seminerde yetişkin ve çocuk sporcular, dövüş sanatının usta eğitimcilerinden, ju-jitsunun inceliklerini öğrendi. Seminere katılan sporculara madalyalarını ise belediye yönetiminden 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürü Fidan Gül, Belediye Meclis Üyesi Turan Serdar Çakmak ve federasyondan isimler takdim etti. Kapanış seremonisinde yerini alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yetişkin ve çocuk grubunun gerçekleştirdiği maç ve gösterileri heyecanla izledi.
“Disiplin ve rakibe saygı var”
Başkan İmamoğlu, duyduğu mutluluğu belirterek başladığı kapanış konuşmasında, “Spor, müthiş bir özgüven unsuru. Özellikle Uzak Doğu sporlarındaki disiplini, rakibe olan saygıyı özenle takip ediyorum. Bu branşı seçen en küçüğünden en büyüğüne tüm çocukları tebrik ediyorum. Onlar güzel bir eğitim alıyorlar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim alabilecekleri ve daha nice uluslararası etkinliklerin ilçemizde gerçekleştirileceği tesisler yapmaya devam edeceğiz. Birçok spor yatırımı yapıyoruz. 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği bir kent oluşturma gayesindeyiz” diye ifade etti ve organizasyonda emeği geçen eğitimcilere ve programın uluslararası temsilcilerine günün anısına plaket takdim etti.
Minik sporculara ise tek tek katılım sertifikası verildi.
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