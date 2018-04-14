Ju-Jitsu Uluslararası Semineri’ne Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliği yaptı

İSTANBUL,(DHA)-Dünya Ju-Jitsu Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 13-16 Nisan Ju-Jitsu Uluslararası Semineri’ne, Beylikdüzü ev sahipliği yaptı. 8 farklı ülkeden katılımın olduğu seminerde; Ju-Jitsu savunma sanatının önemli eğitimcileri ile minik ve genç sporcular, Aydın Örs Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Kapanış seramonisine katılan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm sporcuları tebrik ederek “Uzak Doğu sporlarında kaybeden yoktur, birbirine sarılmak ve saygı duymak vardırö dedi.

Beylikdüzü, yine uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünya Ju-Jitsu Federasyonu’nun düzenlediği 13-16 Nisan Ju-Jitsu Uluslararası Semineri’ne Beylikdüzü Belediyesi de lojistik destek verdi. Uzak Doğu savunma sanatı olarak Japonya’dan Dünya’ya yayılan Ju-Jitsu dövüş sporunun önemli temsilcilerinden Dünya Ju-Jitsu Federasyonu Başkanı Robert Hart, Beylikdüzü Senjutsu Gençlik Spor Kulübü Başkanı İlhan Yalın, Dünya Ju-Jitsu Federasyonu Balkan Temsilcisi Yavor Diyankov ve diğer katılımcılar önce Yaşam Vadisi’nde bulunan Japon Bahçesi’ni gezdi, daha sonra seminer için Aydın Örs Spor Kompleksi’ne gelerek çocuk ve gençlerden oluşan sporcularla buluştu.