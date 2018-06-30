Judo antrenörü anne, hem öğrencilerini hem kızlarını yetiştiriyor

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde judo antrenörlüğü yapan Canan Karakoç (32) hem kızları ile spor yapıyor hem de sporcu yetiştiriyor.

Türkiye'de judoda bir çok madalya alan; yurt dışında ise katıldığı birçok şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden milli sporcu Canan Karakoç, 6 yıldır antrenörlük yapıyor. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan iki çocuk annesi milli judocu Canan Karakoç'un 400'e yakın madalyası bulunuyor. 32 yıllık yaşantısının 20 yılını judoya veren Karakoç, kızları Elif (6) ve Eylül (2,5) ile birlikte çok sayıda sporcu yetiştiriyor. Erzurumspor'un eski futbolcularından Yücel Karakoç ile 8 yıl önce dünya evine giren Canan Karakoç, kızlarını kendisi gibi judocu yetiştiriyor. Türkiye'de yapmış olduğu sporun her dalında şampiyonluk yaşadığını yurt dışında ise Balkan Şampiyonluğu ve Avrupa 7'ncisi gibi birçok başarıları bulunan Canan Karakoç'un hedefi kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek.