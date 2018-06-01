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Juncker'in İtalya yorumları tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in İtalya'yı yolsuzlukla suçladığı ifadelerine AP Başkanı Antonio Tajani'den tepki geldi - Tajani: - "Juncker söylediği iddia edilen sözleri acilen yalanlasın. Çünkü eğer doğrularsa kesinlikle kabul edilemez"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in İtalya'yı "yolsuzlukla" suçladığı iddia edilen konuşmasına, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani tepki gösterdi.

Tajani, Juncker'in, dün "İtalyanlar ülkelerinin yoksul bölgeleri ile ilgilenmeliler. Bu da daha fazla çalışma, ciddiyet ve daha az yolsuzluk anlamına geliyor" şeklindeki ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Tajani, "Juncker, söylediği iddia edilen sözleri acilen yalanlasın. Çünkü eğer doğrularsa kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

- Brüksel'deki gazetecilerden tepki

Juncker'in açıklamalarının AB Komisyonu'nun video yayını yapan sitesinden silinip tekrar eklendiğini öne süren Brüksel'deki bazı gazeteciler de duruma tepki gösterdi.

Komisyon sözcülüğünün günlük basın toplantısında tepkisini ortaya koyan bir gazeteci, Juncker'in İtalya'ya ilişkin yorumlarının olduğu görüntünün Komisyon'un sitesinden "kaldırılıp daha sonra yüklendiğini" iddia ederek, buna yönelik şikayetlerini dile getirdi.

Sözcü Mina Andreeava ise görüntünün kaldırıldığından haberi olmadığını ve şu anda görüntüye çevirimiçi olarak ulaşılabildiğini öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
AB Komisyonu Başkanı Juncker İtalya Tajani

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