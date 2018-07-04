"Junioshow Fuarı" kapılarını açtı

Bursa'da, 5. kez düzenlenen "Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) törenle açıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında, 50 ülkeden bine yakın yabancı alıcı kente gelmeye başladı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın açılışında, fuarın ocak ve temmuz aylarında yılda iki defa yapıldığını hatırlattı.

Bu fuarın kış modasına öncülük edecek, yön verecek konseptte hazırlandığını belirten Ersözlü, "110 üretici firma fuara katılıyor. Ağırlıklı Bursa firmaları. Bu fuarda İstanbul ve Gaziantep'ten de katılımcı firmalarımız var. Geçtiğimiz temmuz dönemine göre kıyasladığımızda fuar yüzde 25'lik büyümeyle ziyarete açılıyor. Bu büyüme, katılımcı firmaların fuarda iyi sonuçlar aldığının göstergesi. BTSO ve BEKSİAD'ın desteğiyle fuar büyüyor ve Türkiye'de kendi konusunda artık bir marka haline geldi." dedi.