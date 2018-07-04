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"Junioshow Fuarı" kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:09 | Son Güncelleme

Bebe ve çocuk hazır giyim modasına yön veren fuara katılan 110 firma, 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonlarını sergiliyor

Bursa'da, 5. kez düzenlenen "Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) törenle açıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında, 50 ülkeden bine yakın yabancı alıcı kente gelmeye başladı.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın açılışında, fuarın ocak ve temmuz aylarında yılda iki defa yapıldığını hatırlattı.

Bu fuarın kış modasına öncülük edecek, yön verecek konseptte hazırlandığını belirten Ersözlü, "110 üretici firma fuara katılıyor. Ağırlıklı Bursa firmaları. Bu fuarda İstanbul ve Gaziantep'ten de katılımcı firmalarımız var. Geçtiğimiz temmuz dönemine göre kıyasladığımızda fuar yüzde 25'lik büyümeyle ziyarete açılıyor. Bu büyüme, katılımcı firmaların fuarda iyi sonuçlar aldığının göstergesi. BTSO ve BEKSİAD'ın desteğiyle fuar büyüyor ve Türkiye'de kendi konusunda artık bir marka haline geldi." dedi.

Ersözlü, 50'ye yakın ülkeden iş insanlarının fuara katılacağını vurgulayarak, "Yabancı iş insanlarını katılımcı firmalarla buluşturarak ihracatlarına önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Fuar 3 holde 20 bin metrekare kapalı alanda hazırlandı. Rusya ve Ortadoğu, Balkan, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri gibi 50'ye yakın ülkeden fuarda ziyaretçilerimiz olacak." diye konuştu.

- "Sektörümüze yeni kazanımlar sağlıyoruz"

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız da fuarda katılımcı firmaların 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonlarını sergileyeceklerini söyledi.

Yıldız, fuarda 10 binin üzerinde modelin sergilendiğine dikkati çekerek, "5 kıtadan 50'ye yakın ülkeden bine yakın iş insanını fuarda ağırlıyoruz. Bu fuarla hem bebe çocuk konfeksiyonunu hem de Bursa'yı tanıtıyoruz. Sektördeki yeni modelleri ve trendleri sunuyor hem de sektörümüze yeni kazanımlar sağlıyoruz. Bizler çocuklara hitap eden bir sektör olarak hiçbir çocuğun açlığa, savaşa, istismara maruz kalmamasını diliyor, son günlerde yaşanan çocuk katliamlarını şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Junioshow Bebe ve Çocuk Giyim Tasarım Yarışması'nda 3 kategoride dereceye giren 7 genç tasarımcılara ödülleri verildi.

Daha sonra 3 ayrı salondan oluşan 20 bin metrekare alanda 110 firmanın yeni kreasyonlarını sergilediği fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 7 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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