Juno, Jüpiter'in uydularından İo'da yanardağ olduğunu saptadı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydularından İo'da muhtemel bir yanardağ tespit etti.
NASA'dan yapılan açıklamada, Jüpiter'in sırlarını araştırmak üzere gönderilen Juno uzay aracının, İo'nun güney kutbunda yeni bir ısı kaynağı saptadığı, bunun da muhtemel bir volkan olduğu belirtildi.
Juno'nun daha önce keşfedilmemiş volkanla ilgili verileri 16 Aralık 2017'de kızılötesi görüntüleyici (JIRAM) enstrümanını kullanarak İo'ya 470 bin kilometre uzaklıktayken elde ettiği ifade edildi.
Juno'nun bu tarihte elde ettiği verilerin incelemesine devam ediliyor.
NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetlerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur
Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum