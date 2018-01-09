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Justinianus Köprüsü UNESCO Dünya Miras Listesi yolunda

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 21 dakika önce

- Serdivan Belediye Başkanı Alemdar: - "Bin 500 yıldır tarihimize tanıklık eden Justinianus Köprüsü'nün Dünya Miras Listesi'ne alınması için girişimlere başladık"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Justinianus Köprüsü'nün, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında Justinianus Köprüsü ile ilgili dosya hazırlandığını ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvuruların yapıldığını belirtti.

Tarihi köprünün Ayasofya ile aynı yaşta olduğuna dikkati çeken Alemdar, "Bin 500 yıldır tarihimize tanıklık eden Justinianus Köprüsü'nün Dünya Miras Listesi'ne alınması için girişimlere başladık. Amacımız, Justinianus Köprüsü'nü uluslararası platformda koruma altına alarak, tarihi yapının gelecek nesillere kalmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Geçen ay köprü için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ihalesi yapıldığını hatırlatan Alemdar, Serdivan Belediyesi'nin köprü aydınlatma projesinin de bu ihale kapsamında Karayolları tarafından uygulanacağını aktardı.

Köprünün eski ihtişamına geri döndürülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Alemdar, Dünya Miras Listesi'ne girmesi halinde yerli ve yabancı birçok turist tarafından ilgi odağı haline gelecek köprünün, bölgenin turizmine de canlılık kazandıracağını kaydetti.

(AA)

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