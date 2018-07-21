K-Pop Dünya Festivali Türkiye finali

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, ülkesi ve Türkiye arasındaki kültürel bağlantıların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini belirtti.

Kore Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezinin düzenlediği K-Pop Dünya Festivali Türkiye Ön Eleme Yarışması, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi'nin yanı sıra K-Pop dans gösterisine ilgi duyan çok sayıda başkentli katıldı.

Choi, yarışmanın Türkiye finalini izlemeye gelen konukları selamlayarak başladığı konuşmasında, "K-Pop'un, Hallyu'yu (Kore dalgası) temsil eden alanlardan biri olarak tüm dünyada yüz binlerce insan tarafından sevildiğini ve Türkiye'de de çok fazla seveni olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

K-Pop Festivali'nin, dünyadaki en geniş çaplı Hallyu festivali olduğunu söyleyen Choi, "Geçen sene tüm dünyada 72 ülke, 88 bölgede elemeler yapıldı ve Türkiye finaline 13 takım katıldı." dedi.

Büyükelçi Choi, bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinden 105 vokal ve 158 performans olmak üzere 263 takımın başvuruda bulunduğunu ve diğer yıllara kıyasla yoğun bir rekabetin yaşandığını belirterek, Kore'nin K-Pop uzmanlarının yaptığı video incelemeleri sonucu 10 vokal ve 12 performans takımının final yarışmasına katılmaya hak kazandığını kaydetti.