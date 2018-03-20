Kabadüz’de Çanakkale Savaşı konulu sinema etkinliği

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında sinema etkinliği düzenledi.
Kabadüz Kaymakamlığınca, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda Çanakkale Savaşı’nı konu alan sinema etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve ilçede ilk defa gerçekleşen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.
Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçemizde ilk defa bir sinema etkinliği düzenlemek istedik. Çanakkale Savaşı’nı konu alan bir sinema etkinliği vatandaşlar ve katılımcılar tarafından yoğun beğeni topladı. Vatanımızda şanla, şerefle, övünçle yaşıyorsak, bütün bunların onuru aziz şehitlerimize aittir" dedi.
Etkinliğe ayrıca Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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