Kabadüz’e müftülük binası ve Merkez Camisi

Ordu’nun Kabadüz ilçesine yeni müftülük hizmet binası ve Merkez Camisi yapılacak.
Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle ilçede yeni yapılacak müftülük hizmet binası ve Merkez Camisi alanında inceleme yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Jeoloji Mühendisi İhsan Yıldız, Harita Teknikeri Abdulaziz Cengizli ve İlçe Müftüsü Ahmet Koç ilk olarak Kaymakam Özerden’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette ilçeye yapılacak yeni müftülük hizmet binası ve Merkez Camisi yapımı ile ilgili teknik detaylar görüşüldü. Görüşmenin ardından Kaymakam Özerden ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sahada inceleme yaptı.
Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’yı makamında ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundu.
'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'
Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum