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Kabadüz’e müftülük binası ve Merkez Camisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesine yeni müftülük hizmet binası ve Merkez Camisi yapılacak.Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle ilçede yeni yapılacak müftülük hizmet binası ve Merkez Camisi alanında inceleme yaptı.

Kabadüz’e müftülük binası ve Merkez Camisi

Ordu’nun Kabadüz ilçesine yeni müftülük hizmet binası ve Merkez Camisi yapılacak.
Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle ilçede yeni yapılacak müftülük hizmet binası ve Merkez Camisi alanında inceleme yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Jeoloji Mühendisi İhsan Yıldız, Harita Teknikeri Abdulaziz Cengizli ve İlçe Müftüsü Ahmet Koç ilk olarak Kaymakam Özerden’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette ilçeye yapılacak yeni müftülük hizmet binası ve Merkez Camisi yapımı ile ilgili teknik detaylar görüşüldü. Görüşmenin ardından Kaymakam Özerden ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sahada inceleme yaptı.
Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’yı makamında ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundu.

Kabadüz’e müftülük binası ve Merkez Camisi

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