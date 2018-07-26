Kabardinka Kahramanmaraş'ta gösteri sundu

Kahramanmaraş'ta, dünyaca ünlü Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka gösteri yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 13. Göksun Uluslararası Çerkes Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kente gelen dans grubu, Demokrasi Meydanı'nda ilk gösterisini sundu.

Vatandaşlar, grubun performansını beğeniyle izledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaptığı konuşmada, Somali, Sudan, Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerde de etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şehrin tanıtımı için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Kültür Bakanı Muhittin Kumahua da desteklerinden dolayı Erkoç'a teşekkür etti.

