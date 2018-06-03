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Kabartma tabloda uyuşturucu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 13:04 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, ahşap kabartma tablolar içine saklanmış 2 kilo 400 gram afyon sakızının ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda, ahşap kabartma tablolara gizlenmiş 2 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Beyoğlu'nda düzenlediği operasyonda, uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen M.Z'yi (36) gözaltına aldı.

Zanlının elindeki poşette 2 ahşap kabartma tablo olduğunu gören polis ekipleri, detaylı incelemede tabloların içine saklanmış halde 2 kilo 400 gram afyon sakızı buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Z. tutuklandı.

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