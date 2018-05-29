Kabataş iskelesi proje mimarının açtığı dava

Osmanlı tarihiyle ilgili 40 yıldır araştırma yaptığını ve İstanbul'a ilişkin de 20-25 yıldır çalıştığını belirten Kafadar, "Osmanlı kültür mirasına sahip çıkma denilince en önemlisi, dokusuyla, düzeniyle, mimarisiyle İstanbul'dur. Projeyi benim de inceleme fırsatım oldu. Davalının kaleme aldığı makaleyi okudum. Benim değerlendirmelerime göre yasal sınırlar içinde kalan bir eleştiri olarak düşünüyorum." dedi.

Eleştirmenin yazısında projenin uygun olmadığı yönünde görüş belirttiğini hatırlatan Kafadar, "Ben de bu projenin İstanbul'un Osmanlı dönemini yaşatan yapısına uygun olmadığını düşünüyorum. Bunlar normal makale yazılarıdır. Davacının hazırlamış olduğu projenin 'Kabataş Martı Projesi' olarak yapıldığı anlaşılıyor. Ancak bu proje tarihi dokuyu zedeliyor. Her iki ucunda bulunan Sinan Camisi, Balyan ailesine ait 2 cami ve Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu yerler itibarıyla tarihi dokuyu zedelediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Torunlarımıza ne söyleyeceğiz ileride?"

Beyanı sorulan davalı Cihan Uzunçarşılı Baysal ise "Tarihi dokuya zarar veriliyorsa biz bunu eleştirebiliriz. Torunlarımıza ne söyleyeceğiz ileride? O zaman her mimar İstanbul'un her köşesine istediğini yapabilecek. Bu nedenle eleştirme hakkımız var." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

- Açıklama

Duruşma öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde tanık Prof. Dr. Cemal Kafadar ile birlikte açıklama yapan davalı Cihan Uzunçarşılı Baysal, dava konusu yazısında, "Kabataş projesinin İstanbul'u Dubaileştirdiği, her yerde görülen, görseli ve imajı öne çıkaran mimariyle mimarın fantezilerinden kaynaklı projeyle güzelim tarih alanının mahvedildiğini" yazdığını anlattı.