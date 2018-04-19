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Kabataş'taki otobüs kazası davasında karar çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

KABATAŞ'ta, 2014 yılında vapur iskelesine dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Eyüp Er, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İstanbul 29.

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- KABATAŞ'ta, 2014 yılında vapur iskelesine dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Eyüp Er, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde otobüs şoförü hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık otobüs şoförü Eyüp Er avukatıyla birlikte katıldı. Kazada ayağından yaralanan Recep Özsoy da avukatıyla birlikte katıldı.

"RAPORDA KUSURLU, CEZALANDIRILSIN"

Müşteki Recep Özsoy'un avukatı, "Son gelen bilirkişi raporunda sanığın kusurlu olduğu belirtilmiştir. Biz de bu yönde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

AVUKAT: MÜVEKKİLİM YAYALARA ÇARPMAMAK İÇİN ARACI DENİZE DOĞRU SÜRDÜ

Söz alan sanık avukatı da, raporlarda tespit edilmemişse de, ortak kanı aracın o an için teknik arız yaşadığı ortadadır. Müvekkilim 18 metre uzunluğunda 3 metre genişliğindeki aracı çok büyük ustalıkla kaldırımlara, araçlara çarpmış ve denize doğru sürmüş, yayalara çarpmamak için büyük çaba sarf etmiştir. Tüm bunların dikkate alınarak beraatini talep ediyoruz" ifadesinde bulundu.

2 YIL 1 AY HAPİS

Duruşmayı karara bağlayan 29. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Engin Bedir, sanığın taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve sanığın 1 yıl süre ile ehliyetinin geri alınmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kabataş'ta, 1 Ağustos 2014'te Eyüp Er kullandığı belediye otobüsü, hakimiyetini kaybederek vapur iskelesine girmiş ve iskelede bekleyen Kübra Dere, Recep Özsoy, Mine Küçük ve Neşe Ateş'e çarptıktan sonra kafenin duvarına çarpıp durmuştu. Bu çarpma esnasında Eyüp Er'in kullandığı otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan Elif Balkeser, Mehmet Yavuz Karaduman, Selin Samur, Didem Akıncı, Berkan Hasan Güçin ve Sedat Kesim de yaralanmıştı. Kaza nedeniyle üniversite öğrencisi Kübra Dere'nin bacağı kesilmişti. İddianamede sanık Eyüp Er'in "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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