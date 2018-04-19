Kabataş'taki otobüs kazası davasında karar çıktı (2)

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- KABATAŞ'ta, 2014 yılında vapur iskelesine dalarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Eyüp Er, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde otobüs şoförü hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık otobüs şoförü Eyüp Er avukatıyla birlikte katıldı. Kazada ayağından yaralanan Recep Özsoy da avukatıyla birlikte katıldı.

"RAPORDA KUSURLU, CEZALANDIRILSIN"

Müşteki Recep Özsoy'un avukatı, "Son gelen bilirkişi raporunda sanığın kusurlu olduğu belirtilmiştir. Biz de bu yönde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

AVUKAT: MÜVEKKİLİM YAYALARA ÇARPMAMAK İÇİN ARACI DENİZE DOĞRU SÜRDÜ

Söz alan sanık avukatı da, raporlarda tespit edilmemişse de, ortak kanı aracın o an için teknik arız yaşadığı ortadadır. Müvekkilim 18 metre uzunluğunda 3 metre genişliğindeki aracı çok büyük ustalıkla kaldırımlara, araçlara çarpmış ve denize doğru sürmüş, yayalara çarpmamak için büyük çaba sarf etmiştir. Tüm bunların dikkate alınarak beraatini talep ediyoruz" ifadesinde bulundu.