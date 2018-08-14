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Kabe Sergi Salonunu'nda Osmanlı eserleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Mescid-i Haram'a ait tarihi eserlerin sergilendiği Kabe Sergi Salonu'nda Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi eser bulunuyor

MEKKE (AA) - Mescid-i Haram'a ait tarihi eserlerin sergilendiği Kabe Sergi Salonu'nda Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi eser bulunuyor.

Mekke'de bulunan ve yedi bölümden oluşan sergi salonunda, II. Abdulhamit dönemine ait Kabe'nin kilit ve anahtarı, Kabe içindeki sandık gibi değerli tarihi eserler yer alıyor. Sultan Murat dönemine ait Hacer-ül Esved Kemeri'nin yanında Osmanlı'nın farklı dönemlerden kalan, Minber Alemi, dışı altından kaplanmış Kabe Oluğu, Minare Hilali gibi eserler dikkati çekiyor.

Sergi salonunda 1576 tarihinden kalan Safa Kapısı Kemeri de sergileniyor. Ecdat yadigarı tarihi eserler arasında Minber Kapısı da göze çarpıyor.

Sahabeler dönemine ait eserlerin de sergilendiği salonda Abdullah Bin Zübeyr döneminden kalan sütun parçası bulunuyor. Sergi salonunda zemzem kuyusu ağzı, altın ve gümüş karışımından yapılmış Kabe Kemeri, tekerlek monte edilmiş ve bu sayede taşınabilirlik özelliği olan 200 yıllık basamak, Makam-i İbrahim'in altıgen şeklindeki muhafazası, Mescid-i Nebevi'nin kapısı gibi önemli eserler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kabe Sergi Salonu Osmanlı eserleri Mekke

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