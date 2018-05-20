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Kabe'de iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Mescid-i Haram'ın çalışma alanında vincin devrilmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın çalışma alanında vincin devrilmesi sonucu bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Mekke Emirliği sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram'ın çalışma alanında bir vincin devrilmesi sonucu operatörün hafif yaralandığını belirtti.

Açıklamada, vincin devrildiği alanın ziyaretçilere kapalı olduğu, kaza sonrası gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Mekke'de Harem'i genişletme projesi çalışmaları kapsamında Eylül 2015'te yaşanan vinç kazasında 110 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 400 kişi de yaralanmıştı.

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