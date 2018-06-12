Kabe'de Kadir Gecesi

MEKKE (AA) - Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir gecesi, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da yaklaşık 2 milyon Müslüman tarafından idrak edildi.
Umre ibadetini eda etmek için dünyanın farklı ülkelerinden Mekke'ye gelen Müslümanların yanı sıra Suudi vatandaşları da Kabe'ye akın etti. Erken saatlerde Haremi Şerifi doldurmaya başlayan ve uzun iftar sofralarında oruçlarını açan Müslümanlar geceyi, akşam, yatsı, teravih ve teheccüd namazlarını kılarak ve Kabe'yi tavaf ederek ihya etti.
Teheccüd namazını kıldıran Kabe Başimamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi, tüm İslam alemi ve ümmeti için Allah'tan hayır ve hidayet diledi.
Sudeysi'nin, Hazreti Muhammed'in Kadir gecesinde eşi Hazreti Aişe'ye okumasını tavsiye ettiği "Allah'ım sen çok affedicisin, çok kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet." şeklindeki duasını yaptığı sırasında tüm cemaat gözyaşlarına boğuldu.
- Eller, Mescidi Aksa için semaya açıldı
Mescid-i Aksa için de ellerin açıldığı gecede, "Allah'ım Müslümanların kutsallarını koru. Mescid-i Aksa'yı işgalci Siyonistlerden kurtar ve mahşer gününe kadar onu aziz kıl. Allah'ım, düşmanlarına izin verme, ölmeden önce bizlere Mescid-i Aksa'da toplanıp namaz kılabilmeyi nasip et." diye dua edildi.
Harameyn İşleri Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ramazanın 27'nci gecesi (dün gece) Mescid-i Haram'da namaz kılanların sayısının 2 milyonu geçtiği belirtildi.
Ramazanın 27. ve 29. gecesi genelde Kabe'deki en kalabalık geceler oluyor. Kadir gecesini idrak etmek için 27. gecede Mescid-i Haram'ı dolduran Müslümanlar, 29. gecede de Kuran-ı Kerim hatminin bitişine tanıklık etmek ve hatim duasına katılmak için Kabe'ye akın ediyor.
Bir çok Arap ülkesinde olduğu gibi Suudi Arabistan'da da Kadir gecesi dün idrak edildi.
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