Kabe'de Kadir Gecesi

MEKKE (AA) - Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir gecesi, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da yaklaşık 2 milyon Müslüman tarafından idrak edildi.

Umre ibadetini eda etmek için dünyanın farklı ülkelerinden Mekke'ye gelen Müslümanların yanı sıra Suudi vatandaşları da Kabe'ye akın etti. Erken saatlerde Haremi Şerifi doldurmaya başlayan ve uzun iftar sofralarında oruçlarını açan Müslümanlar geceyi, akşam, yatsı, teravih ve teheccüd namazlarını kılarak ve Kabe'yi tavaf ederek ihya etti.

Teheccüd namazını kıldıran Kabe Başimamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi, tüm İslam alemi ve ümmeti için Allah'tan hayır ve hidayet diledi.

Sudeysi'nin, Hazreti Muhammed'in Kadir gecesinde eşi Hazreti Aişe'ye okumasını tavsiye ettiği "Allah'ım sen çok affedicisin, çok kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet." şeklindeki duasını yaptığı sırasında tüm cemaat gözyaşlarına boğuldu.

- Eller, Mescidi Aksa için semaya açıldı

Mescid-i Aksa için de ellerin açıldığı gecede, "Allah'ım Müslümanların kutsallarını koru. Mescid-i Aksa'yı işgalci Siyonistlerden kurtar ve mahşer gününe kadar onu aziz kıl. Allah'ım, düşmanlarına izin verme, ölmeden önce bizlere Mescid-i Aksa'da toplanıp namaz kılabilmeyi nasip et." diye dua edildi.