Kabil'de 3 yabancı öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de kaçırılan yabancı uyruklu üç kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, kaçırılan üç kişinin öldürüldüğünü belirterek öldürülen yabancıların Hindistan, Malezya ve Makedonya vatandaşı olduğunu kaydetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmet Stanikzey de yabancıların, Kabil'in Musahi bölgesinden kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldığını ve sonrasında öldürüldüğünü söyledi.

Stanikzey, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

