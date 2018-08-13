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Kabil'de intihar saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

Kabil'de intihar saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında bir polisin öldüğü, bir polisin yaralandığı bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmat Stanikzey, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Seçim Komisyonu merkez binası önünde infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini belirten Stanikzey, bir polisin de yaralandığını kaydetti.

Stanikzey, saldırganın hedefinde komisyon çalışanlarının olduğunu ancak amacına ulaşamadığını dile getirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil saldırı

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