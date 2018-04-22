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Kabil'de intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:20 | Son Güncelleme

İlk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi öldü.

Yetkililer, Kabil'de bir seçim merkezi yakınında intihar saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

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