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Kabil'de intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

Saldırıda 4 kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbaratçıları hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmat Stanikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kampani bölgesinden geçen istihbaratçıların konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 4 istihbaratçının hayatını kaybettiğini ifade eden Stanikzey, 6'sının da yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca istihbaratçının öldüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil

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