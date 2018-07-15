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Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığı girişinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi öldü.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmat Stanikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı bakanlığın giriş kapısında infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Stanikzey, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık bir ay önce de aynı bakanlığın kapısında yapılan intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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Afganistan Kabil

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