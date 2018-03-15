KABİN MEMURU EDA USLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Tabutuna duvak konuldu

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN\İSTANBUL,(DHA)

Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi sonucunda ölen 3 mürettebattan kabin görevlisi Eda Uslu için cenaze töreni düzenlendi. Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenen törene Uslu'nun annesi Bediha Uslu, kardeşleri Ercan ve Ela Uslu'nun yanı sıra yakınları, dostları ve iş arkadaşları da katıldı. Taziyeleri aile üyeleri kabul ederken, fenalaşan anne Bediha Uslu ile sağlık görevlileri ilgilendi. Uslu'nun tabutuna duvak konuldu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Beylikdüzü İstiklal Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada aynı camide İstanbul Barosu avukatlarından Kudret Yıldırım'ında cenaze namazı kılındı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DİSK Başkanı Kani Beko, Eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de bu cenaze namazına katılanlar arasındaydı.

Görüntü dökümü:

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-Uslu'nun ağabeyinden görüntü

-Tabutun görüntüsü

-Sağlık görevlilerinin anne ile ilgilenmesi

-Annesinin yanında duran Ela Uslu

-Cenaze namazı

-Helallik alınması

-Cenazelerin taşınması

-Cenaze araçlarının görüntüsü

-Genel ve detaylar