Kabin memuru yanlışlıkla slide patlattı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
BAKÜ-İstanbul seferini yapan Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağının slide'ı (tahliye botu) kabin memuru tarafından yanlışlıkla patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Havayolları’nın Bakü-İstanbul seferini yapan Boeing 767-300 tipi 4KAZ81 kuyruk tescilli uçağı saat 11.50’de uçuşunu tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı’nda park yerine yanaştı. Kabin memurları yolcuların uçaktan inmesi için kapıları açmaya başladı. Bu sırada kabin memuru sol arka kapıda bulunan slide'ı yanlışlıkla (tahliye botu) patlattı. Olay yerine gelen teknik ekip patlatılan slideları toplarken, yolcular uçaktan indirildi.
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