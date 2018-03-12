Kablo çalan hırsızlar ilçeyi iletişimsiz bıraktı

Batman’ın Sason ilçesinde direklerde bulunan telefon ve internet kablolarını çalan hırsızlar, ilçede iletişimin aksamasına sebep oldu.
Sason ilçesi Yıldız Mahallesinde direklerde bulunan kabloları çalan hırsızlar ilçenin bir kısmınında iletişimin aksamasına neden oldu. İnternet ve telefon kesintisinden dolayı mağdur olan vatandaşlar, hırsızların bir an önce yakalanmasını ve iletişim sorunun çözülmesini istedi. Kabloların çalındığı direklerde inceleme yapan polis ekipleri ise hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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