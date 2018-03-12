HABER

Kablo çalan hırsızlar ilçeyi iletişimsiz bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:49 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde direklerde bulunan telefon ve internet kablolarını çalan hırsızlar, ilçede iletişimin aksamasına sebep oldu.Sason ilçesi Yıldız Mahallesinde direklerde bulunan kabloları çalan hırsızlar ilçenin bir kısmınında iletişimin aksamasına neden oldu.

Batman’ın Sason ilçesinde direklerde bulunan telefon ve internet kablolarını çalan hırsızlar, ilçede iletişimin aksamasına sebep oldu.
Sason ilçesi Yıldız Mahallesinde direklerde bulunan kabloları çalan hırsızlar ilçenin bir kısmınında iletişimin aksamasına neden oldu. İnternet ve telefon kesintisinden dolayı mağdur olan vatandaşlar, hırsızların bir an önce yakalanmasını ve iletişim sorunun çözülmesini istedi. Kabloların çalındığı direklerde inceleme yapan polis ekipleri ise hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum'da kurtuluş coşkusu

Erzurum'da kurtuluş coşkusu

Siverek’te İstiklal marşının kabulü kutlandı

Siverek’te İstiklal marşının kabulü kutlandı

TEKAD’dan çocuklara ‘bağımlılık’ semineri

TEKAD’dan çocuklara ‘bağımlılık’ semineri

İran'da düşen özel uçağın acısı Bursa'ya da düştü (2)

İran'da düşen özel uçağın acısı Bursa'ya da düştü (2)

Gümüşhane’nin muhtarlarından Zeytin Dalı Harekatına destek

Gümüşhane’nin muhtarlarından Zeytin Dalı Harekatına destek

Şehitkamil’in torunlarından duygulandıran İstiklal Marşı mesajı

Şehitkamil’in torunlarından duygulandıran İstiklal Marşı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.