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Kablo çalan hırsızlık şebekesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır'dan yola çıkan, 21 ilde haberleşme ve enerji nakil hatlarından bakır kablo çaldıkları ileri sürülen şebekenin 18 üyesi, Kırşehir ve Batman'da yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Diyarbakır'dan yola çıkarak 21 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen organize suç şebekesinin 18 üyesi, Kırşehir ve Batman'da yakalandı, şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, mayıs ayında merkeze bağlı Karahıdır köyündeki enerji nakil hatlarından bakır kablo çalınması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtları ve köylülerin verdiği eşkal üzerinden araştırmasını sürdüren ekipler, zanlıların kullandığı araçlardan birini tespit etti. Ekiplerin çalışması sürerken Kırşehir'in Mucur ilçesinde de kablo hırsızlığı olayı meydana geldi.

Aynı aracın Mucur'da da görülmesi üzerine ekipler, E.Ç, H.D ve M.Y'yi bu ilçede yakaladı. Şüpheliler, sevk edildikleri Mucur Adliyesinde mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekipleri, tutuklanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, organize suç şebekesinin diğer üyelerinin Batman'da olduğunu belirleyip, bu ilde düzenledikleri operasyonda C.B, S.Ö, A.Y, S.T, E.G, S.T, A.A, M.Ş.L, İ.T, M.E.T, C.Y, O.Y, A.T, E.D ve G.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde 6 araç, 3 bin 200 kilogram bakır kablo, 2 tabanca, sahte plaka yapımında kullanılan malzemeler, 1 çift sahte plaka, 3 tel kesme makinesi, pense, 8 çift eldiven, 6 bere, 2 kar maskesi, sanayi tipi kriko ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Mucur'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mucur Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 14'ü tutuklandı, G.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden farklı araçlarla yola çıkarak Ankara, Kayseri, Konya, Kırşehir, Bursa, Eskişehir başta olmak üzere 21 ilde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına karıştıkları, iki ekip halinde çalıştıkları, bir grubun keşif yaparak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği, diğer grubun ise çalıntı kabloları kamyonlara yükleyerek düşük fiyata hurdacılara sattığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
kablo hırsızlığı Kırşehir

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