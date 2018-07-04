Kablo çalan hırsızlık şebekesi çökertildi

KIRŞEHİR (AA) - Diyarbakır'dan yola çıkarak 21 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen organize suç şebekesinin 18 üyesi, Kırşehir ve Batman'da yakalandı, şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, mayıs ayında merkeze bağlı Karahıdır köyündeki enerji nakil hatlarından bakır kablo çalınması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtları ve köylülerin verdiği eşkal üzerinden araştırmasını sürdüren ekipler, zanlıların kullandığı araçlardan birini tespit etti. Ekiplerin çalışması sürerken Kırşehir'in Mucur ilçesinde de kablo hırsızlığı olayı meydana geldi.

Aynı aracın Mucur'da da görülmesi üzerine ekipler, E.Ç, H.D ve M.Y'yi bu ilçede yakaladı. Şüpheliler, sevk edildikleri Mucur Adliyesinde mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekipleri, tutuklanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, organize suç şebekesinin diğer üyelerinin Batman'da olduğunu belirleyip, bu ilde düzenledikleri operasyonda C.B, S.Ö, A.Y, S.T, E.G, S.T, A.A, M.Ş.L, İ.T, M.E.T, C.Y, O.Y, A.T, E.D ve G.D'yi gözaltına aldı.