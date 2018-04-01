HABER

Kablo hırsızlarına "Kirpi Operasyonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 01:01 | Son Güncelleme

Devlet kurumlarına ait inşaatlardan enerji kablosu çalan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı - Şüphelilerin yüklü miktarda kablo hırsızlığı yaptıkları ve devlete verdikleri zararın 500 bin lira olduğu belirlendi

Devlet kurumlarına ait inşaatlardan enerji kablosu çalan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özellikle devlet inşaatlarından enerji kablosu çalan hırsızlık çetesine yönelik, Ankara ve Manisa'da eş zamanlı "Kirpi Operasyonu" düzenledi.

Operasyonlarda, Ankara başta olmak üzere, Manisa, İzmir ve Karabük'teki 12 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli eylemlerini yakınları adına aldıkları otomobillerle gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerden O.S., C.K. ve Ş.K.'nin çalıntı malzemeleri satın alanları ve diğer şüphelileri organize ettikleri belirlendi.

Çete üyelerinin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 8 demir kesme makası, LCD televizyon, hızar testere, taşlama makinesi, hilti, matkap, şarjlı matkap, şüphelilerin iş makinelerinden akaryakıt çalarken kullandıkları su pompası, 3 rulo kablo, çeşitli anahtar takımları ele geçirildi. Şüphelilerden C.K.'nin iş yerinde ise yaklaşık 380 kilogram kablo bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin yüklü miktarda kablo hırsızlığı ile devlete verdikleri zararın 500 bin lira olduğu belirlenirken, çalma ve satın alma işlemlerini planlı şekilde gerçekleştirdikleri, kablonun yanı sıra para edebilecek mazot, inşaat malzemesi, elektronik eşya gibi malzemeleri de çaldıkları anlaşıldı.

Ekiplerin teknik takipleri sonucu, çete üyelerinin kirpi avcılığı da yaptıkları ve yakaladıkları kirpileri yedikleri belirlendi.

Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacakKaza yapan metro 2 gün çalışmayacak
Ankara'da AK Parti oyları arttı!Ankara'da AK Parti oyları arttı!
Hafta sonu havalar nasıl olacak?Hafta sonu havalar nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Am kablo hırsızlığı Kirpi Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

İlginizi Çekebilir

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Böyle iğrençlik görülmedi!

Böyle iğrençlik görülmedi!

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan şakası nereden çıktı? 1 Nisan'da neden şaka yapılır? İşte 1 Nisan'ın tarihçesi

1 Nisan şakası nereden çıktı? 1 Nisan'da neden şaka yapılır? İşte 1 Nisan'ın tarihçesi

Antalya’da hamam ve saunalara fuhuş baskını

Antalya’da hamam ve saunalara fuhuş baskını

Sinop'ta kıyıya vuran yunus sayısı 32 oldu

Sinop'ta kıyıya vuran yunus sayısı 32 oldu

İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.