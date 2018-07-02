HABER

Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:14 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Feribotla düzenlenen tura vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, feribota eşlik eden iki adet botla denize açılan roman müzisyenler, canlı müzik ziyafeti sundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92'inci yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kabotaj Bayramı'nın Pazar gününe denk gelmesi ile kalabalık katılım oldu. Valilik önündeki çelenk sunumunun ardından, kiralanan bir feribotla deniz açılan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği feribot ile deniz turu, Marmara Adası açıklarına kadar sürdü. Buradan dönüşte feribotun yanına yanaşan iki adet bottaki Roman müzisyenler, klarnet ve davul ile deniz ortasında yaptıkları canlı müziklere eşlik eden vatandaşlar, danslar etti.

Deniz turunun ardından limanda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi. Limanda dağıtılan balık ekmeği almak için vatandaşlar izdihama neden oldu. Yelken kulüpte yarışmalarda derece alan ise küçük yelkencilere ödülleri verildi. Buradaki törene katılan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yarışmacılara ödüllerini verdi. Daha sonra protokolün bulunduğu noktanın önünden yüzlerce balıkçı teknesi tören geçişi yaparak kıyıdakileri selamladılar.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandıBodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandı
Kabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne olduKabotaj Bayramı renkli görüntülere sahne oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.